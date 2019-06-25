داخلية الوفاق تنفي وجود كتاب بشأن شراء صفقات سلاح

نفت وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق ما تردد من أنباء بشأن وجـود كـتاب يـحمل أسـم وتـوقيع وزيـر الـداخلية فتحي باشاغا يتحدث خلاله عن صفقات أسلحة يقوم آمر المنطقة العسكرية الوسطى أسامة الجويلي بتحويلها.

وأكدت الوزارة أن هـذه الأعـمال تـهدف إلـى تـضليل الـرأي الـعام مـن قـبل ضـعاف الـنفوس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت وثيقة موجهة من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى القائد الأعلى للجيش مفادها أنه لوحظ أخيرا “سفر آمر المنطقة العسكرية الغربية …أسامة الجويلي إلى تونس ومن ثم إلى صربيا وشراء أسلحة وذخائر وتحويل مبلغ كبير إلى شركة صربيا وبعد التحري لوحظ دخول هذه الأسلحة بعدد بسيط جدا” وأضافت الوثيقة تحصلنا كذلك على مستندات تلك الشركة “وبعد التقصي تبين أن الشركة مسجلة باسم مدير المكتب السابق بوزارة الدفاع العميد عبد الباسط المزوغي حسب التقرير المقدم من العميد طويبر مدير إدارة المشتريات العسكرية بوزارة الدفاع” وطالب باشاغا “بتشكيل لجنة مشتريات للجنة لأزمة عمليات بركان الغضب بأمرة العميد طيار جبريل اشتيوي والتحقيق في المبالغ المحولة من قبل آمر المنطقة العسكرية الغربية

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