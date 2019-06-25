الجروشي: سيطرة الإخوان على المركزي ونقل الإيرادات إلى مصراتة تهديد للأمن القومي

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، أن استمرار سيطرة تنظيم الإخوان على المصرف المركزي، ونقل إيرادات النفط والغاز إلى مصراتة، يشكل تهديدا كبيرا للبلاد وأمنها القومي .

وأضاف الجروشي، أن إيرادات النفط تذهب لتمويل المليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس، الأمر الذي يطيل أمد الحرب على الإرهاب، والفساد، فضلا عن عدم استفادة المدن الليبية من ريع النفط، نظرا لعدم العدالة في توزيع الإيرادات .

وطالب الجروشي رئاسة مجلس النواب، ومشائخ القبائل، بقفل تصدير النفط والغاز، والعمل فورا على تخزينه لمدد قصيرة ومتوسطة الآجال في الصهاريج أو الناقلات .

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