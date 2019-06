المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة التعليم المهندس “عادل جمعة، بقاعة الاجتماعات بمركز المناهج التعليمية وبحضور مديري المصالح والمراكز والهيئات التابعة الوزارة وبمشاركة مديري إدارة التخطيط والدراسات العليا بالوزارة.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة سير العمل بالجهات التابعة للوزارة وكذلك متابعة توزيع مخصصات الباب الثالث علي تلك الجهات، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة خطة إدارة الدراسات العليا لدعم وتفعيل برامج الدراسات العليا بالداخل ودعم الجامعات وأكاديمية الدراسات العليا.

وقدم مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات ورئيس لجنة توزيع مخصصات الباب الثالث الدكتور “أيمن المحمودي” توضيحا للحاضرين حول آلية عمل اللجنة ونتائج أعمالها خلال الشهر الحالي واتفق الحاضرون علي ضرورة المتابعة وسرعة الإنجاز والتعاون التام مع اللجنة المشكلة.

The post تفاصيل اجتماع وكيل «تعليم الوفاق» مع مديري الهيئات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية