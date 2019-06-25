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سلامة يكشف فحوى لقائه مع خليفة حفتر

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه أجرى مباحثات مع قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ركزت على التفكير بتقصير المدة التي تفصل البلاد عن الحل السياسي بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وذكر سلامة، بحسب ما نقلت عنه قناة “العربية”، أنه وجد عددا من العناصر المتطابقة لتقصير مدة العمليات العسكرية والوصول إلى الحل السياسي في رؤية حفتر التي طرحها في مقابلة صحفية مؤخرا.

كما أوضح سلامة أن البعثة قررت أن تعمل الوكالات التابعة لها دون تأخر في تقديم المساعدة والتواصل مع بلدية بنغازي في المجال الإنمائي، مضيفا أنه عين ممثلا شخصيا دائما له لمتابعة الشأن السياسي في المنطقة باستمرار.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • سكة الندامة ياسلامة اذا كنت فشلت في تطبيق شروط الصخيرات بوجود حكومة توافقية لا بد ان تنال ثقة البرلمان وتعمل خلال مدة انتقالية محددة انتهت بالفشل وبشرط التوافق لجميع الالعضاء ولم يحدث بانسحاب اربع أعضاء ن الرئاسي ومع ذلك سلمت مفاتيح ليبيا لمليشيات إرهابية تنهب ثروات الليبيين وتنففها على دعم المجرمين وسراق المال العام ومع ذلك الجيش الوطنى يحمى هذه الثروة التي تنفق على قتل جنوده باموال الليبيين صحيح اللى اختشوا ماتوا فانت شريك للإرهابيين

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