مكتب «الدعم النفسي» يُنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال الأسر النازحة من طرابلس

نظم اليوم مكتب الدعم والارشاد النفسي بمراقبة تعليم سرت بالتعاون مع منظمة أهالي سرت القديمة ومكتبي دعم وتمكين المرأة والنشاط المدرسي وقسم التواصل والاعلام بالمراقبة، يوما ترفيهيا لأطفال المناطق المتضررة تحت شعار ” طفولة آمنة.

وانطلقت أمسية ثقافية رياضية موسيقية اجتماعية كانت صديقة لكل طفل نازح أخذتهم الاجواء خلالها من ضيق النزوح الى التغني بالوطن ولم شمل الوطن على كل طفل وأسرة نازحة للوطن ووحدته واستقراره لتكون مراقبة تعليم سرت حجر الزاوية لكل مساحة صديقة للنازحين تحتضنهم في مقاعد الدراسة وتخفف عنهم قدر الامكان معاناتهم .

وبدأت الأمسية بالأغاني الوطنية شاركت بها فرقة النشاط المدرسي بقيادة منتصر درياق ” ومسابقات رسوم بين الأطفال والألعاب التقليدية وغيرها حيث وزعت جوائز فورية للفائزين من الأطفال، وحظيت بحضور واسع من أطفال الأسر النازحة من طرابلس ومن أطفال سرت وارتسمت على وجوههم أجواء السعادة والفرح.

