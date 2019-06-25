مشاركة ليبية لتنفيذ توصيات “بكين”

شاركت ليبيا في الاجتماع الوزاري للمنسقين المكلفين بمتابعة تنفيذ توصيات وإجراءات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي focac

وجاءت المشاركة الليبية ممثلة بوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، الذي أكد خلال كلمته في الاجتماع على الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة بين الصين والدول الأفريقية مشيرا إلى أن ذلك انعكس جليا من خلال ما تمَّ الإعلان عنه خلال قمة بكين الماضية.

وأعرب سيالة خلال كلمته عن عزم دول الإقليم على المساهمة بفاعلية في تنفيذ توصيات قمة بكين على كافة الأصعدة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في بناء مصير مشترك بين الصين وأفريقيا، مشيرا إلى أن دول الإقليم قامت بإعداد برامج وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات قمة بكين عن طريق التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المختصة مع توفير الدعم والمناخ المناسب لها للتعاون مع الجانب الصيني في إطار المنتدى.

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