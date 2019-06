تفاصيل الاجتماع الثالث لاتحاد الشرطة الرياضي

المتوسط:

أقيم صباح اليوم بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، الاجتماع العادي الرابع لسنة 2019م، لاتحاد الشرطة الرياضي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد.

وناقش الاجتماع المشاركة الرياضة الإيجابية لفريق اتحاد الشرطة الرياضي للجودو في البطولة التي أقيمت بالعراق، والتي تحصل خلالها الرياضي محمد النايلي على الميدالية البرونزية في فئة الوزن المفتوح.

كما ناقش الاجتماع موضوع البحث عن مقر إداري للاتحاد، بجانب بعض الالتزمات المالية للاتحاد وكيفية تسديدها.

