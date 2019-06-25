الإخوان المسلمين: حفتر هُزم في طرابلس ومكانه محكمة الجنايات الدولية وليس طاولة الحوار

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف الدين رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية أمس الاثنين إن تهديدات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن النفط تدل على ما وصفته بـ” إنهزام حفتر وقواته في العاصمة طرابلس”.

شرف الدين أشارت في تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء إلى أن تهديد المستشار صالح يعبر عن المبتغى الأساسي للمشير حفتر بأن تتحول المعركة إلى حقول النفط والسيطرة على ثروات البلاد وتقسيمها حسب زعمها.

ولفتت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بقيادة مصطفى صنع الله هي المؤسسة الوحيدة التي هي موحدة حتى الآن فان انقسمت فستسبب شرخا كبيرا ستزيد من تأزم الوضع الاقتصادي أكثر،على حد وصفها.

وأضافت:”إن حفتر مكانه في محكمة الجنايات الدولية وليس على طاولات الحوار بعد نقضه للعديد من جلسات الحوار السياسي وهو متيقن الآن أن حكومة الوفاق رافضة تماما للجلوس معه مرة أخرى على الطاولة لذلك يريد السيطرة بالقوة على العاصمة”.

وأوضحت رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن النفط هو قوت الليبيين جميعا وليس لأشخاص معينين ، رافضةً إعادة قفل الحقول لينتج عنه خسائر أكثر من 100 مليار دولار، داعيةً في الوقت ذاته إلى إبعاد النفط عن الخلافات السياسية والتوزيع العادل للثروات.

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