تعزيز التعاون التجاري مع روسيا

عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اجتماعا مطولا الاثنين عقب استقباله رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي “ستنسلاف كودرايشوف” في مقر الحكومة المؤقتة بمنطقة قرنادة في ضواحي مدينة البيضاء.

وناقش الثني وكودرايشوف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا ومن ضمنه الخطط الاستراتيجية المشتركة كما تطرق الطرفان في الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج إلى أهمية استمرار التواصل بين المؤسسات مشددين على عمق العلاقات بين البلدين والتي تعد الشراكة الاقتصادية من أبرز الملفات الداعمة لها.

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