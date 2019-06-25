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اجتماع موسع للحكومة المؤقتة لمناقشة توطيد الشراكة بين ليبيا والمجتمع الدولي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت اليوم فعاليات اجتماع مديري إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة المؤقتة، تحت شعار : الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية، برعاية رئيس الحكومة، عبدالله الثني، وبرئاسة وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات.

حيث ناقش الاجتماع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين ليبيا ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وأهم الاحتياجات المطلوبة من المجتمع الدولي والمنظمات، والرؤية المستقبلية لهذا التعاون، مع التأكيد على أن سيادة ليبيا توضع في المقام الأول قبل أي اعتبارات أخرى قد تسمح بتدخل خارجي تحت أي مسمى.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • انتم نائمون في العسل فلا بد من ذهاب نواب البرلمان ورئيس هذه الحكومة الى الأمم الأمم المتحدث والكونجرس الامريكى لشرح الدور القذر الذى يلعبه سلامة لدعم حكومة غير شرعية لغاسد السراق لم تنل ثقة البرلمان ومعكم المحاضر الرسمية لجلسات البرلمان وصور تثبت دعم المليشيات الإرهابية من الخزينة العامة ولا تعودوا الا بقرار من مجلس الالمن بوقف هذه المهزلة ونقل الشرعية للجكومة المؤقتة المعترف بها من البرلمان اما العميل فاسد السراق فليذهب لتركيا او قطر قبل ان يتم القبض عليه

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