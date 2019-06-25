اجتماع موسع للحكومة المؤقتة لمناقشة توطيد الشراكة بين ليبيا والمجتمع الدولي

انطلقت اليوم فعاليات اجتماع مديري إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة المؤقتة، تحت شعار : الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية، برعاية رئيس الحكومة، عبدالله الثني، وبرئاسة وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات.

حيث ناقش الاجتماع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين ليبيا ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وأهم الاحتياجات المطلوبة من المجتمع الدولي والمنظمات، والرؤية المستقبلية لهذا التعاون، مع التأكيد على أن سيادة ليبيا توضع في المقام الأول قبل أي اعتبارات أخرى قد تسمح بتدخل خارجي تحت أي مسمى.

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