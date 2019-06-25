النائب هدية: غسان سلامة أكد دعم الأمم المتحدة، للبرلمان برئاسة عقيلة صالح

قال عضو مجلس النواب ، زايد هدية إن اللقاء الذي حضره مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، تطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا، خاصة بعد إطلاق الجيش لعملية تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات، مؤكدا أن الأعضاء طالبوا سلامة، بدعمه لعملية تحرير العاصمة.

وأعرب هدية، في تصريحات صحفية لـ”الاتحاد”، اليوم الثلاثاء، عن امتعاض أعضاء المجلس مما اسماه “غياب التوزيع العادل للثروة لأهالي المنطقة الجنوبية والشرقية”، مؤكدا على أن النواب يتهمون محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، بتوجيه جزء كبير من ثروات الليبيين لدعم “الميليشيات المسلحة”.

وأضاف هدية، أن غسان سلامة أكد دعم بعثة الأمم المتحدة، للبرلمان برئاسة عقيلة صالح، وذلك باعتباره الجسم التشريعي الوحيد والشرعي في البلاد.

وأكد هدية أن سلامة أبلغهم بوجود تقارب بين دول الأعضاء في مجلس الأمن في وجهات النظر تجاه الأزمة الليبية. مشددا على أن سلامة لم يكشف خلال اللقاء عن وجود أي مبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد.

وأشار إلى أن مجلس النواب رفض تحرك غسان سلامة، لوقف إطلاق النار في طرابلس، مضيفا أن “أعضاء البرلمان تتطابق شروطهم مع شروط قيادة الجيش الليبي والتي تشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها وعتادها للجيش”.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، قد ناقش مع بعض أعضاء مجلس النواب آخر التطورات في ليبيا، كما أطلع أعضاء البرلمان، على جهوده الحثيثة لإيجاد توافق في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في مقر البعثة، في بنغازي، أمس، زايد هدية، ومحمد اجديد، وبدر النحيب، وعبدالهادي الصغير.

ويشار إلى أن سلامة، عقد عدة مباحثات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع بعملية التسوية السياسية، للتوصل إلى حل سياسي ينهي المرحلة الانتقالية.

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