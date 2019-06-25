السراج يبحث مع شكشك الملف المالي والاقتصادي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم أمس الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث الملف المالي والاقتصادي بصفة عامة، كما بحث عملية التنسيق بين ديوان المحاسبة والوزارات المختلفة في الدولة.

كما التقى السراج وزير الداخلية فتحي باشاغا لبحث الوضع الأمني في المدينة ومحيطها والمدن المجاورة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتسيير دوريات للحفاظ على الأمن بمختلف مناطق طرابلس.

وأكد الجانبان على ضرورة متابعة طرح الأحمال فيما يخص التيار الكهربائي ومعالجة ما يقع من خروقات أمنية بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء كما تابع الطرفان أوضاع مدينة غات والتي بعد تسيير قوافل إغاثة براً وجواً لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطنين ومعالجة أوضاع المتضررين نتيجة للسيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

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