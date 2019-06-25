الأرصاد تتوقع انكسار موجة الحر مساء اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي صحراوي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و45 درجة مئوية، بينما تكون معتدلة نسبيًا على المناطق الساحلية، حيث تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية مع رطوبة نسبية عالية.

وأشارت نشرة المركز إلى تأثر البلاد منذ مساء اليوم الثلاثاء بمرتفع جوي ينتج عنه انخفاض درجات الحرارة واعتدال في الطقس، خاصة على مناطق الشمال والوسط، ويستمر خلال الأيام القادمة.

رأس إجدير حتى سيرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الساحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها معتدلة وقد تنشط أحيانًا على بني وليد وأبو نجيم؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و45 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 على المناطق الساحلية، وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

الخليج – سهل بنغاوي حتى أمساعد – جالو – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر والخليج، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية ومناطق الخليج، وبين 37 و43 درجة مئوية على رأس لانوف وجالو والجغبوب، وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية على مناطق الجفرة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على مناطق الجفرة.