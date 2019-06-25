الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء إن درجات الحرارة مازالت مرتفعة اليوم على مناطق الدواخل والجنوب بينما تكون معتدلة نسبياَ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية وتسجل انخفاضا من مساء اليوم على معظم المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الساحل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها معتدلة السرعة قد تنشط أحياناَ على بنى وليد وابونجيم ما تسبب في اثارة الأثرية ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 38 – 45 ) مْ ولا تتجاوز اليوم (34) مْ على المناطق الساحلية وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر والخليج والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناَ مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28 – 34) مْ على المناطق الساحلية ومناطق الخليج وتتراوح ما بين (37-43) مْ على راس لانوف-جالو والجغبوب وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية على مناطق الجفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39 – 44) مْ وتسجل انخفاضا يوم الغد على مناطق الجفرة.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38 – 43) مْ.

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