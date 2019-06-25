وصول المزيد من البضائع إلى ميناء بنغازي البحري

قال مفتاح الشهيبي المتحدث الرسمي باسم إدارة ميناء بنغازي البحري إن أرصفة الميناء استقبلت الاثنين سفينة نقل الحاويات (نينا اف) الوكيل الملاحي شركة ميديترنيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 196 حاوية بضائع مختلفة.

واستقبل الميناء السفينة (ميروس) الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 68 حاوية بضائع.

وفى إنتظار دخول السفينة (دليفس ريقا ) وعلى متنها عدد 600 حاوية تحوي كافة البضائع المختلفة.

والسفينة ( كنت شيب ايكو) وعلى متنها عدد 236 حاوية بضائع مختلفة، والعمل متواصل على تفريغ شحنة الأرز الواردة للميناء.

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