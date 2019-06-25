هدية: سلامة أكد لنا دعمه الكامل للبرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زايد هدية إن اللقاء الذي حضره مع المبعوث الأممي غسان سلامة تطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا ، خاصة بعد إطلاق الجيش لعملية تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات، لافتاً إلى توضيح أعضاء البرلمان للمبعوث الأممي أنهم يدعمون عملية تحرير العاصمة.

هدية أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الاثنين إمتعاض أعضاء البرلمان من غياب التوزيع العادل للثروة لأهالي المنطقة الجنوبية والشرقية في ليبيا ، متهمين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتوجيه جزء كبير من ثروات الليبيين لدعم الميليشيات المسلحة.

ورداً على محاولة تفتيت مجلس النواب، قال هدية إن سلامة أكد دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للبرلمان برئاسة عقيلة صالح وذلك باعتباره الجسم التشريعي الوحيد والشرعي في البلاد.

وأوضح عضو مجلس النواب أن سلامة أكد على وجود تقارب بين دول الأعضاء في مجلس الأمن في وجهات النظر تجاه الأزمة الليبية ، مضيفاً :”لم يكشف غسان سلامة خلال اللقاء له عن وجود أي مبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد”.

هدية أعرب عن رفض تحرك المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار في طرابلس، مؤكداً أن أعضاء البرلمان تتطابق شروطهم مع شروط قيادة الجيش والتي تشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها وعتادها للجيش.

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