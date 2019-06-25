تعليم الوفاق تبحث خطة عمل الدراسات العليا

اجتمع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة يَوْمَ أمس الاثنين بمقر مركز المناهج التعليمية بمديري المصالح والمراكز والهيئات التابعة للوزارة وبمشاركة مديري إدارة التخطيط والدراسات العليا بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع خصص لمتابعة سير العمل بالجهات التابعة للوزارة وكذلك متابعة توزيع مخصصات الباب الثالث على تلك الجهات، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة خطة إدارة الدراسات العليا لدعم وتفعيل برامج الدراسات العليا بالداخل ودعم الجامعات وأكاديمية الدراسات العليا.

وقدم مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات ورئيس لجنة توزيع مخصصات الباب الثالث أيمن المحمودي توضيحا للحاضرين حول آلية عمل اللجنة ونتائج أعمالها خلال الشهر الحالي، واتفق الحاضرون على ضرورة المتابعة وسرعة الإنجاز والتعاون التام مع اللجنة المشكلة.

وأكد وكيل الوزارة أن الوزير يعمل من خلال الوزارات ذات العلاقة على دعم القطاع والجهات التابعة له من خلال توفير الإمكانيات المطلوبة التي تساعد على إنجاح برامج الوزارة، وكذلك تفعيل برامج الدراسات العليا بالداخل ومعالجة كافة المشاكل المتراكمة لعدة سنوات‎.

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