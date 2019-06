المتوسط:

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس في طرابلس برئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، للاطلاع على آخر التطورات في ليبيا.

وتركزت النقاشات على الأوضاع الإنسانية وطرق زيادة دعم الأمم المتحدة في هذا الصدد.

The post آخر التطورات في ليبيا على أجندة «سلامة» و«المشري» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية