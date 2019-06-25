الاعتداء بالضرب على المناوبين بشركة الكهرباء بني وليد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول مجموعة خارجة عن القانون إلى محطة 220 ك.ف بني وليد والقيام بالاعتداء بالضرب على المناوبين وإخراجهم بالقوة من المحطة مما أدى ذلك فصل دوائر 66 وانقطاع الكهرباء عن المدينة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن الاعتداءات المتكررة على العاملين بالشركة تشكل تحديا خطيرا أمام الجهود التي تبذل من أجل استقرار الشبكة الكهربائية مستنكرة تكرر الاعتداءات على عناصرها داعية حكماء واعيان مدينة بني وليد بالتدخل العاجل لحماية المناوبين بالمحطة وعدم تكرار مثل هذه الأعمال حفاظا على أرواح العاملين بالشركة واستقرار الشبكة الكهربائية.

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