مواصلات المؤقتة تتعهد بتفيذ مشروعات طرق في بلدية هراوة

اجتمع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة محمد علي عبد القادر، أمس الإثنين، بمقر الهيئة بمدينة شحات، مع عميد بلدية هراوة محمد مفتاح هيبة.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الطرق والنقل البري المهندس محمد حمد العديد من المواضيع التي تخص بلدية هراوة وما تحتاجه من امكانيات لتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة .

وقال عميد بلدية هراوة في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، إنه عرض على رئيس هيئة المواصلات والنقل خلال الاجتماع احتياجات البلدية في مجال الطرق والبنية التحتية، وما تحقق من مشاريع بالمنطقة في هدا المجال.

وأضاف هيبة، أن البلدية تعتزم القيام بمشاريع طرق داخل نطاق بلدية هراوة بطول 30 كيلومتر تقريبا تمت الموافقة عليها في السابق وتبحث عن الدعم المالي لتنفيدها لحل كثير من مشاكل المواطنين في المنطقة.

وأشار عميد البلدية إلى أن رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر تعهد خلال الاجتماع بالعمل على تسهيل كافة العوائق و استمرار الهيئة بكافة قطاعاتها في تقديم كل ما يلزم لتطوير بلدية هراوة .

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني أصدر قرارا أوقف بموجبه عمل المجالس البلدية التابعة لحكومة الوفاق الواقعة في نطاق سيطرة القوات المسلحة وكانت بلدية هراوة ضمن تلك البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

