نجاح ثلاث عمليات عيون بمستشفى ابن سيناء بسرت

أجريت بمستشفى ابن سيناء بسرت، الإثنين، عمليات جراحية لثلاث حالات مصابة بـ الكتاركت “المياه البيضاء” وزراعة لعدسات العيون.

وقال مكتب الإعلام بالمستشفى، إن العمليات الجراحية الثلاث أجريت تحت إشراف الاستشاري الدكتور علي الزرقاء وبمساعدة الطبيب المقيم الدكتور علي عبدالله وطاقم طبي مكون من ستة أطباء وممرضين.

ويشهد مستشفى ابن سيناء تحسنا ملحوظا في تقدم الخدمات الطبية للمرضى بالنظر لحجم الدمار والخراب الدي تعرض له خلال الحرب على تنظيم داعش في 2016.

وأجريت للمستشفى خلال العامين الماضيين أعمال صيانة وتم توفير معدات وأجهزة وكوادر طبية، إلا أنه لا يزال ينقصه الكثير من الإمكانيات للوصول إلى المستوى المطلوب.

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