سيالة في «اجتماع بكين»: دول شمال أفريقيا مهتمة بتعزيز التعاون مع الصين

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر، إن دول شمال أفريقيا عملت على إعداد برامج لمتابعة تنفيذ توصيات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي، عبر التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المختصة، وتوفير المناخ المناسب لها للتعاون مع الجانب الصيني في إطار المنتدى.

وألقى الطاهر، كلمة دول شمال أفريقيا خلال الاجتماع الوزاري لتنفيذ توصيات قمة بكين، اليوم الثلاثاء، وأشار فيها إلى أن دول الإقليم مهتمة بتعزيز الشراكة مع الصين، مما انعكس جليًا من خلال ما تم الإعلان عنه خلال القمة سالفة الذكر، حسب صفحة وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتستضيف الصين أعمال هذا الاجتماع، حيث التقى رئيس البلاد المشاركين فيه، وأكد لهم مواصلة بكين دفع الشراكة الاستراتيجية مع القارة.

يذكر أن الصين خصصت خمسة مليارات دولار للاستثمار في ليبيا من إجمالي استثماراتها في أفريقيا، البالغة 20 مليارًا.

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