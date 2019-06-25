سيالة يبحث مع نظيره التنزاني التعاون مع ليبيا

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اجتماعا مع نظيره التنزاني برومستور كابودي لبحث التعاون بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماع التنسيقي لمتابعة تنفيذ مقررات قمة أفريقيا الصين بحث سبل تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين كما تطرق اللقاء إلى التنسيق بشأن عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين وتقديم الدعم الكامل للاستثمارات الليبية في تنزانيا وحمايتها.

وأكد الوزير التنزاني على تقديم الدعم للاستثمارات الليبية والمحافظة على ملكيتها، كما قبل الوزير التنزاني الدعوة الموجهة له لزيارة ليبيا في الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية جمال برق ومن الجانب التنزاني مدير إدارة آسيا وأستراليا.

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