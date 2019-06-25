الثني يطلع على سير عمل المشاريع التابعة لوزارة الداخلية

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، أمس، على سير عمل المشاريع التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين بالوزارة، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بضرورة إعداد تصاميم موحدة لكافة المرافق الأمنية، وتحديد الاحتياجات للصيانات الجديدة التي تتطلبها الوزارة، وفق التقديرات الفنية والمالية الدقيقة، على أن يتم تنفيذها قبل نهاية أكتوبر القادم، مطالبا بحصر كافة أملاك الوزارة، وتوثيقها، وإخلاء المستغل منها بطريقة غير قانونية .

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