باشاغا يبحث حلول أزمة الكهرباء

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع وكيل الوزارة عميد خالد مازن أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة على كافة مناطق طرابلس ودراسة سبل التنسيق العادل لطرح الأحمال على كافة المناطق بالتساوي.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس للأوضاع الأمنية في المناطق التابعة لهم والوقوف على مدى بسط الوزارة لسيطرتها على هذه المناطق.

وتعيش طرابلس ظروفا صعبة في ظل الانقطاعات المستمرة للكهرباء التي تصل في بعض الأحيان لأكثر من 8 ساعات يوميا والتي تزامنت مع موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد .

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت في وقت سابق تعرض محطة الكهرباء “30 المدفعية” لأضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات الدائرة في جنوب العاصمة موضحة أن الأضرار طالت المحطة ومحول التغذية الداخلي، بالإضافة إلى الكوابل المغذية للمحطة، كما تعرضت العديد من مرافق الشركة العامة للكهرباء منذ اندلاع الاشتباكات في ضواحي طرابلس، لأضرار عديدة جراء سقوط القذائف على المحطات أو حدوث انقطاعات في أسلاك الشبكة، كما زادت حدة الأزمة بعد عدم قدرة مهندسي وفنيي الشركة على الدخول إلى تلك المناطق لإصلاح الأعطال بسبب تواصل الاشتباكات وكثرة الاعتداءات عليهم من قبل المجموعات المسلحة في أماكن عملهم احتجاجا على طرح الأحمال.

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