سلامة يكشف فحوى لقائه مع خليفة حفتر

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه أجرى مباحثات مع قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ركزت على التفكير بتقصير المدة التي تفصل البلاد عن الحل السياسي بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وذكر سلامة، بحسب ما نقلت عنه قناة “العربية”، أنه وجد عددا من العناصر المتطابقة لتقصير مدة العمليات العسكرية والوصول إلى الحل السياسي في رؤية حفتر التي طرحها في مقابلة صحفية مؤخرا.

كما أوضح سلامة أن البعثة قررت أن تعمل الوكالات التابعة لها دون تأخر في تقديم المساعدة والتواصل مع بلدية بنغازي في المجال الإنمائي، مضيفا أنه عين ممثلا شخصيا دائما له لمتابعة الشأن السياسي في المنطقة باستمرار.