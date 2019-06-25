سيالة: دول الإقليم تهتم بتعزيز الشراكة بين الصين والدول الأفريقية

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في الاجتماع الوزاري للمنسقين المكلفين بمتابعة تنفيذ توصيات وإجراءات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة القى خلال الاجتماع كلمة دول شمال أفريقيا والتي أكد خلالها أن دول الإقليم تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة بين الصين والدول الأفريقية الأمر الذي انعكس جليا من خلال ما تم الإعلان عنه خلال قمة بيكين الماضية.

وأعرب سيالة عن عزم دول الإقليم الكامل المساهمة بفاعلية في تنفيذ توصيات قمة بيكين على كافة الأصعدة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في بناء مصير مشترك بين الصين وأفريقيا.

وأشار سيالة إلى أن دول الإقليم عملت على إعداد برامج وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات قمة بيكين عن طريق التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المختصة مع توفير الدعم والمناخ المناسب لها للتعاون مع الجانب الصيني في إطار المنتدى.

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