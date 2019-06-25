أقيم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني مراسم القسم القانوني لعضو المجلس البلدي ادري الشاطي حسن خليفة حسن خليفة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن أداء القسم القانوني جرى بحضور وزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر بحضور مدير مكتب الوزير حسين عامر.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت اجراء انتخابات في بلديات سبها، براك الشاطئ، إدري الشاطئ، الرحيبات، أوباري، القرضة الشاطئ، الشويرف، زلطن، وادي البوانيس، الغريفة، وازن، رقدالين، وادي عتبة، بنت بيه، زوارة، باطن الجبل، القلعة، الريانية، نالوت، الحوامد، غدامس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

