وزير الحكم المحلي يبحث احتياجات الجنوب الليبي

التقى اليوم الثلاثاء وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر مع عدد من عمداء بلديات الجنوب الليبي ادري الشاطي، اوباري، القرضة الشاطي، البوانيس، براك الشاطي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الاجتماع تطرق للاحتياجات والمختنقات التي تعانيها بلديات الجنوب في شتى القطاعات الخدمية للمواطنين أهمها البيئية ومشاكل الصرف الصحي وشركة الخدمات العامة للنظافة والكهرباء ونقص السيولة والوقود وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن وإيجاد الحلول المناسبة لها وبحث سبل التعاون بين الوزارة والبلديات في وضع الخطط والاستراتيجيات لهذه المشاكل

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت اجراء انتخابات في بلديات سبها، براك الشاطئ، إدري الشاطئ، الرحيبات، أوباري، القرضة الشاطئ، الشويرف، زلطن، وادي البوانيس، الغريفة، وازن، رقدالين، وادي عتبة، بنت بيه، زوارة، باطن الجبل، القلعة، الريانية، نالوت، الحوامد، غدامس.

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