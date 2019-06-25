رابطة الميثاق تبدي قلقها إزاء استخدام مدينة تاورغاء كمكب للنفايات

أعربت رابطة الميثاق لنيل الحقوق ورد المظالم عن قلقها إزاء قيام سيارات الصرف الصحي والقمامة بمدينة مصراتة بتفريغ حمولتها في مدينة تاورغاء بشكل مستمر وممنهج.

وقالت الرابطة في بيان تلقت قناتنا نسخة منه، إن هذا الفعل الإجرامي يلحق أضرارا مباشرة وخطيرة على صحة الإنسان والنبات والمساحات الشاسعة في تاورغاء، مؤكدة رفضها التام والمطلق لقيام بعض ضعاف النفوس بهذه الكارثة البيئية، كما استنكرت اختيار مدينة تاورغاء كمكان لكب النفايات.

الرابطة دعت المجلس المحلي تاورغاء، وكافة الإدارات ذات العلاقة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ما يحدث بالمدينة، والإسراع في مواجهة الأمر بشكل جدي.

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