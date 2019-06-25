إرهابيون فارون من بنغازي يقاتلون الجيش ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة

طرابلس-العنوان

أظهر رصد شعبة الإعلام الحربي للإرهابيين الذين يقاتلون في صفوف مجموعات الوفاق المسلحة عبر إصدار “كشف اللئام عن حقيقة حشد اللئام” عدد من العناصر الإرهابية الفارة من مدينة بنغازي.

وأظهر الجزء السابع من إصدار “كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللِئام” الإرهابي مهند التاجوري من منتسبي مجلس شورى بنغازي وهو من سكان مدينة بنغازي وتابع لكتيبة 17 فبراير الإرهابية المنضوية تحت مجلس شورى بنغازي.

مهند التاجوري هو شقيق الإرهابي أحمد التاجوري الذي قتل عام 2018 أثناء محاولة تقدمه مع ميليشا الجضران الإرهابية وشارك في الاشتباكات ضد القوات المسلحة في قاريونس وقنفودة.

تمكن التاجوري من الفرار باتجاه مصراتة ومنها إلى طرابلس وتم رصده اثناء مشاركته مع مجموعات الوفاق المسلحة في العاصمة طرابلس وذلك بعد نشره مقاطع وصور توضح تواجده في محاور القتال.

كما أظهر الإصدار الإرهابي مصطفى فرج الرملي وهو من سكان منطقة أخريبيش في بنغازي وهو تابع لمجلس شورى بنغازي وشارك في المعارك ضد القوات المسلحة في منطقة الصابري واخريبيش.

تمكن الرملي من الفرار من أخريبيش منذ 2016 باتجاه مصراتة وانضم إلى سرايا بنغازي وشارك معهم في محاولة تقدمهم باتجاه بنغازي وتم رصده أثناء مشاركته مع مجموعات الوفاق المسلحة في العاصمة طرابلس ذلك بعد نشر مقاطع وصور توضح تواجده في محاور القتال.

وأظهر الإصدار أيضا الإرهابي عبد الله محمد الملقب بـ “دقمة” وهو من سكان مدينة بنغازي وتابع لدرع ليبيا 2 المنضوي تحت مجلس شورى بنغازي.

شارك “دقمة” في المعارك ضد القوات المسلحة في بنغازي وتمكن من الفرار عام 2016 إلى مدينة مصراتة انضم إلى قوة الدعم الخاصة بمصراتة.

وشارك “دقمة” مع سرايا الدفاع في الهجوم الذي قاده الارهابي أحمد التاجوري على قاعدة براك الشاطئ، وانضم إلى مجموعات الوفاق المسلحة وتحديدا في الكتيبة 101 للقتال ضد القوات المسلحة في طرابلس، وتم رصده أثناء مشاركته مع مجموعات الوفاق المسلحة في العاصمة طرابلس وذلك بعد نشره مقاطع وصور توضح تواجده في محاور القتال.

وأظهر الإصدار الإرهابي سعد التاجوري وهو من سكان مدينة بنغازي وتابع لكتيبة 17 فبراير الأرهابية المنضوية تحت مجلس شورى بنغازي وهو ابن عم الإرهابي أحمد التاجوري الذي قتل عام 2018 أثناء محاولة تقدمه مع ميليشيا الجضران الإرهابية شارك في المعارك ضد القوات المسلحة في بنغازي انضم إلى سرايا بنغازي وشارك معهم في محاولة تقدمهم باتجاه بنغازي، تم رصده اثناء مشاركته مع مجموعات الوفاق المسلحة في العاصمة طرابلس وذلك بعد نشره مقاطع وصور توضح تواجده في محاور القتال.

وأظهر الإصدار أيضا الإرهابي يحي العريبي الملقب “الجن” وهو من سكان مدينة بنغازي مواليد 1995 تابع لدرع ليبيا 2 التي كان يأمرها الإرهابي بوكا العريبي والمنضوية تحت مجلس شورى بنغازي، وشارك “الجن” في القتال ضد القوات المسلحة في بنغازي وشارك مع سرايا بنغازي أثناء محاولة تقدمهم على مدينة بنغازي كما شارك مع سرايا بنغازي أثناء هجومها الإرهابي على قاعدة براك الشاطئ وقتل في مواجهات طريق المطار في 20 يونيو الجاري اثناء مشاركته مع مجموعات الوفاق المسلحة.

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