المؤتمر الوطني العام لمستقبل ليبيا “تنسيقية حي المختار” يؤكد دعمه لعملية “طوفان الكرامة” ورفض مبادرة فايز السراج

بنغازي 25 يونيو 2019 (وال)- أكد المؤتمر الوطني العام لمستقبل ليبيا” تنسقية حي المختار” ببلدية بنغازي، رفضه المطلق للمبادرة التي أطلقها فايز السراج رئيس مجلس الرئاسي غير الدستوري، بشأن الخروج من الأزمة الليبية.

هذا وجاء ذلك في بيان صدر أمس الإثنين – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أ تأييده لعملية “طوفان الكرامة”، التي تقودها القوات المسلحة العربية الليبية، والقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، في تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية والإجرامية. (وال- بنغازي) ر ت

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