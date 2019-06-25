الصّحة المؤقّتة تُباشر في التّعاقد مع “500” عنصر طبي وطبي مساعد من مصر

القاهرة 25 يونيو 2019 (وال)- أكّد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، أن لجنة استجلاب العناصر الطبية بالوزارة باشرت فعليًا عملها من جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور إسماعيل العيضة، إن اللجنة باشرت عملها من صباح أمس الإثنين، لغرض التعاقد مع “500” عنصر طبي وطبي مساعد، من أجل سد النقص الحاصل في عدد من البلديات والمستشفيات الليبية.

وأضاف الدكتور إسماعيل العيضة، أن اللجنة كانت شُكلت بموجب قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم “62” لسنة 2019، وقد باشرت فعليًا عملها بناء على توجيهات وتوصيات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، عقب سلسلة من المقابلات وفحص إجراءات المتقدمين وفق التخصصات المطلوبة.

وأوضح الدكتور إسماعيل العيضة، أن قرار تشكيل اللجنة كان بموجب قرار من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، ورئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة المكلف، وعدد من المختصين ممثلين لوزارتي الصحة والعمل، بالإضافة إلى مصلحة الجوازات والجنسية. (وال- القاهرة) ر ت

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