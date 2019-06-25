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وزارة العدل المؤقّتة تبحث سير العمل بسجون الشرطة القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 25 يونيو 2019 (وال)- عقد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية الدكتور عبد اللطيف بوهدمة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم رؤساء فروع ومديري الإدارات التابعة للجهاز الشرطة القضائية.

هذا وناقش الدكتور عبد اللطيف بوهدمة ـ خلال الاجتماع ـ  بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية عميد بالقاسم الزنتاني، العمل بالسجون والفروع، وكل ما يتعلّق بآلية العمل داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة لحل كافة المشاكل والعراقيل التي قد تواجههم. (وال- البيضاء) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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