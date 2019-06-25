وزارة العدل المؤقّتة تبحث سير العمل بسجون الشرطة القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل

البيضاء 25 يونيو 2019 (وال)- عقد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية الدكتور عبد اللطيف بوهدمة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم رؤساء فروع ومديري الإدارات التابعة للجهاز الشرطة القضائية.

هذا وناقش الدكتور عبد اللطيف بوهدمة ـ خلال الاجتماع ـ بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية عميد بالقاسم الزنتاني، العمل بالسجون والفروع، وكل ما يتعلّق بآلية العمل داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة لحل كافة المشاكل والعراقيل التي قد تواجههم. (وال- البيضاء) ر ت

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