اشتباكات عنيفة في وادي الربيع والجيش الوطني يتقدم

قالت مصادر عسكرية ان اشتباكات عنيفة بمختلف الاسلحة اندلعت في منطقة وادي الربيع جنوب شرق العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقالت المصادر العسكرية أن الاشتباكات التي لا تزال مستمرة يرافقها تحليق للطيران الحربي بالمنطقة.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما ملحوظا بالمحور، وسيطرة القوات المسلحة على عدد من المواقع والذخيرة مع تراجع لقوات الوفاق.

ويشهد محور وادي الربيع اشتباكات عنيفة بالآونة الاخيرة بالاضافة إلى محور عين زارة والتي تعتبر من أعنف المحاور، مع المحور الأبرز الذي تركز عليه قوات الوفاق في هجومها وهو محور مطار طرابلس العالمي.

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