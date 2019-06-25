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وزير الدفاع الروسي: تدخل حلف الناتو في ليبيا سبب ظهور جماعات متشددة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو اليوم الثلاثاء، أن العديد من الجماعات “المتشددة” ظهرت في غرب ووسط أفريقيا؛ بعد قيام الغرب (حلف الناتو) بعملية تغيير النظام في ليبيا.

وأضاف شويجو – خلال اجتماع عقده مع نظيره المالي إبراهيم ضاهر ديمبيلى، أن ” جذور مشاكل انتشار الأسلحة في غرب ووسط أفريقيا، وظهور العديد من الجماعات المتشددة، يعود إلى عام 2011، عندما قام الغرب بعملية لتغيير النظام في ليبيا”.

وأكمل ، أن “مستوى التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي لا يزال مرتفعا، ويشكل تحديا خطيرا للأمن الإقليمي”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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