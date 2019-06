أكد وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو اليوم الثلاثاء، أن العديد من الجماعات “المتشددة” ظهرت في غرب ووسط أفريقيا؛ بعد قيام الغرب (حلف الناتو) بعملية تغيير النظام في ليبيا.

وأضاف شويجو – خلال اجتماع عقده مع نظيره المالي إبراهيم ضاهر ديمبيلى، أن ” جذور مشاكل انتشار الأسلحة في غرب ووسط أفريقيا، وظهور العديد من الجماعات المتشددة، يعود إلى عام 2011، عندما قام الغرب بعملية لتغيير النظام في ليبيا”.

وأكمل ، أن “مستوى التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي لا يزال مرتفعا، ويشكل تحديا خطيرا للأمن الإقليمي”.

The post وزير الدفاع الروسي: تدخل حلف الناتو في ليبيا سبب ظهور جماعات متشددة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية