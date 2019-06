قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي مع نظيره الإماراتي لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية المشتركة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ” اللقاء سيشهد التركيز خلال المحادثات على تبادل وجهات النظر حول أجندة الشرق الأوسط الحالية، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا واليمن والسودان ومنطقة الخليج والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

The post الملف الليبي على طاولة محادثات وزير خارجية روسيا ونظيره الإماراتي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية