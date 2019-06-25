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“مراجعة شاملة” في بلدي تراغن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت قاعة الإجتماعات في المجلس البلدي تراغن اجتماع موسع ترأسه عميد البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي ومدراء المكاتب التابعة للمجلس في إطار مراجعة شاملة لعمل المكاتب وصلاحياتها الفنية والإدارية.

وناقش الاجتماع آلية تنفيذ المشاريع، كما تطرق إلى أهم الصعوبات التي تواجه مدراء المكاتب أثناء القيام بمهامهم وفق الصلاحيات القانونية والإمكانيات المتاحة الممنوحة من المجلس البلدي أو الحكومة التابع لها المكتب مع الأخذ في الاعتبار عمل المكاتب المعتمدة رسميا والتابعة لبلدية تراغن والمكاتب التي تسعى لإعتمادها ونقل تبعيتها بشكل رسمي للبلدية.

كما تركزت مخرجات الاجتماع على الحث على التعاون وروح المثابرة من أجل مصلحة المواطن وتقديم الخدمات لمستحقيها وتبادل المقترحات والأفكار حول الأنشطة والبرامج لضمان نجاح العمل من أجل المصلحة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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