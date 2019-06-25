أهالي الشقيقة يطالبون بتجميد عمل “البلدي”

طالب أهالي مدينة الشقيقة في بيان لهم الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق بتجميد عمل المجلس البلدي والحسابات المصرفية الخاصة به والتحفظ على القيمة المالية ردعا للسرقات الممنهجة – حسب وصفهم – والتي لم تنعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطن.

وجاء في البيان أن المنطقة تعاني من عدم توفر المياة الصالحة للشرب بسبب عدم صيانة الآبار الجوفية المتوقفة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وشكك البيان فيما وصفه بــ “الاهتمام غير المسبوق” بمكبات النفاية ونقلها من مكان إلى آخر وصرف أكثر من 600 ألف دينار لتغطية نفقات هذا الإجراء.

وقال المحتجون إنهم يمتلكون مستندات تثبت سرقات عديدة ضلع المجلس فيها، وقضايا باختلاسات تصل إلى ملايين الدينارات متورط بها المجلس البلدي الشقيقة – حسب نص البيان – من بينها قضية اليوريا والسلع التموينية والأدوية وسيارات الإسعاف وآخرها الإسمنت الخاص بالمساجد.

وأكد المحتجون وجود شكاوى مسجلة منهم بحكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية المؤقتة ضد هذه الخروقات، محملين مسؤولة صرف أي مبالغ بعد هذا البيان إلى الحكومتين والجهات المسؤولة التي لم تلتفت لهم ولا لنداءاتهم.

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