وزير” محلي الوفاق” يناقش أزمة تكدس القمامة في عدد من البلديات

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر مع عدد من عمداء البلديات الجنوب و طرابلس الكبرى و الزاوية و القلعة و يفرن و بني وليد و الزاوية الغرب و الزاوية الجنوب.

وناقش الحضور أزمة تكدس القمامة و النفايات الصلبة داخل البلديات و وضع الحلول الجدرية لهذه المشكلة و معالجتها بشكل عاجل .

وحضر الاجتماع كلا من مدير ادارة شؤون المحافظات و البلديات صلاح فطح و المهندس حسين عامر مدير مكتب الوزير.

