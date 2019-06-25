التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر مع عدد من عمداء البلديات الجنوب و طرابلس الكبرى و الزاوية و القلعة و يفرن و بني وليد و الزاوية الغرب و الزاوية الجنوب.
وناقش الحضور أزمة تكدس القمامة و النفايات الصلبة داخل البلديات و وضع الحلول الجدرية لهذه المشكلة و معالجتها بشكل عاجل .
وحضر الاجتماع كلا من مدير ادارة شؤون المحافظات و البلديات صلاح فطح و المهندس حسين عامر مدير مكتب الوزير.
The post وزير” محلي الوفاق” يناقش أزمة تكدس القمامة في عدد من البلديات appeared first on صحيفة المتوسط.
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