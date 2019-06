استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس “نانا أكوفو أدو” رئيس جمهورية غانا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن ” اللقاء شهد التباحث حول أطر تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومستجدات الأوضاع في ليبيا”.

وأكد السيسي على حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الإفريقية الاستراتيجية، في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.

The post “السيسي” يبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا مع نظيره الغاني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية