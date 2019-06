رئيس لجنة الأزمة بسرت يبحث أوضاع الطلاب النازحين من طرابلس

أطلع عضو المجلس البلدي سرت و رئيس لجنة الأزمة صالح علي عيادة اليوم الثلاثاء على الترتيبات والاعداد من مراقبة تعليم سرت للامتحانات التي ستجرى يوم 7 يوليو المقبل.

كما بحث عيادة اوضاع الطلاب النازحين من مناطق الاشتباكات بضواحي طرابلس والقاطنين حاليا بسرت وقدم رئيس لجنة الازمة بسرت شكره لمراقبة تعليم سرت والامتحانات على الجهود المبذولة استعدادا لاستقبال امتحانات أبنائنا الطلاب

ومن جهته اثنى مراقب تعليم سرت شكره وامتنانه على المتابعة المتواصلة لبلدية سرت لملف التعليم.

