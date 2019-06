لجنة الأزمة والطوارئ تحصر خسائر “الكهرباء” من اشتباكات طرابلس

عقدت لجنة الأزمة والطوارئ ، صباح اليوم الثلاثاء ، بالمقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء اجتماعاً مهماً برئاسة المهندس عياد القنيدي وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقش الحضور وضع الشبكة الكهربائية في جنوب طرابلس والمناطق المجاورة لها وحصر الأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة وتسخير كافة الامكانيات والاحتياجات الضرورية لمعالجة اعطال الشبكة الكهربائية أمام فرق الصيانة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع طرح الاحمال مع الإدارة العامة للتحكم و الجهد المتوسط وتنظيم برمجة طرح الاحمال على المناطق ومعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها المحطات جراء الاعتداءات المتكررة والتدخل في عملهم .

