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شحن 600 ألف برميل من ميناء مرسى البريقة النفطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلن قسم العمليات البحرية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم عن تسفير ناقلة النفط الخام ALEXIA التى ترفع علم جزر المرشال سنه الصنع 2009 طولها 244m وعلى متنها شحنه من النفط الخام وقدرها 600 الف برميل وتتجه بهذه الشحنه الى ايطاليا.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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