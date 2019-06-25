شحن 600 ألف برميل من ميناء مرسى البريقة النفطي

أعلن قسم العمليات البحرية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم عن تسفير ناقلة النفط الخام ALEXIA التى ترفع علم جزر المرشال سنه الصنع 2009 طولها 244m وعلى متنها شحنه من النفط الخام وقدرها 600 الف برميل وتتجه بهذه الشحنه الى ايطاليا.
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قناة ليبيا الاقتصادية
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