المشري لـ سلامة: لن نقبل التفاوض مع أي طرف يكرس للعدوان ويفرض الرأي بالقوة

ليبي- التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

المبعوث الأممي أطلع خلال اللقاء المشري وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة على نتائج زيارته للمنطقة الشرقية.

وأكد المشري أن المجلس يعمل على إنجاح المبادرات السياسية المعتمدة على الاتفاق السياسي وأنه لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس للعدوان ويفرض الرأي بالقوة.

وطالب رئيس مجلس الدولة البعثة الأممية بالقيام بدورها المهم في بيان حقيقة ما وصفه بـ”العدوانعلى طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس).

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد اجتماع سلامة مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ومشائخ قبائل المنطقة الشرقية في بنغازي وزيارته لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة.

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