قالت البعثة الأممية في ليبيا ، إن ” لقاء الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز البارحة في طرابلس مع رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري للاطلاع على آخر التطورات في ليبيا تركز النقاشات على الأوضاع الإنسانية وطرق زيادة دعم الأمم المتحدة في هذا الصدد”.

وأضافت البعثة، أن ” الاجتماع تطرق إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل سياسي والعودة إلى العملية السياسية حيث أكد المجتمعون على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية”.

The post “سلامة” : لا يوجد حل عسكريا للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

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