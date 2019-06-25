الداخلية التونسية تحبط محاولة تهريب 233 الف يورو كانت في طريقها إلى ليبيا

ليبيا – تمكّنت فرقة حرس الحدود التونسي على إثر دورية مراقبة وسائل النقل والبضائع على مستوى منطقة “وادي فسي” من إحباط عملية تهريب لمبلغ يقدر بـ223 الف يورو مخفي بإحكام على متن سيارة يقودها مسافر ليبي الجنسية مرفوقا بأفراد عائلته.

وزارة الداخلية التونسية قالت في بيان لها إطلعت عليه المرصد إن المسافر الليبي كان يتجه إلى المعبر الحدودي برأس جدير بقصد المغادرة نحو ليبيا ، لافتةً إلى أن أعوان الدورية لاحظوا بعض التغييرات على مستوى المقاعد الخلفية مما استدعى اصطحاب السيارة وسائقها إلى مقرّ الفرقة لإخضاعها للتفتيش الدقيق ليتم العثور على المبلغ داخل السيارة.

ونوّهت البيان إلى أن الوزارة حررت محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه لمواصلة التحريات.

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