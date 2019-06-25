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جولات تفقدية للمرافق الصحية في المرج وزاوية الدهماني

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الصحة في الحكومة المؤقتة محمد هيثم عيسى مع عميد بلدية المرج وليد صلهوب وذلك لبحث سير عمل المنشآت الصحية والطبية وللاطلاع على الأحوال الصحية في البلدية

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية دعم القطاع الصحي بالبلدية ومعالجة كافة المختنقات الصحية، وطالب القائمون على البلدية وزير الصحة بدعم مركز الأورام وتوفير الأدوية التخصصية لتيير تقديم الخدمات وتخفيف العبء على المواطنين وتقليل عناء التنقل للمستشفيات المجاورة لتلقي العلاج .

وفي سياق منفصل تفقد وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق أعمال الصيانة الجارية للعيادة المجمعة زاوية الدهماني بعد مضي 10 سنوات على قفلها وتوقفها عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين نظرا لتهالك المبنى حيث من المنتظر أن تشرع في تقدم خدمة الفحص المقطعي المحوسب CT SCAN في تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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