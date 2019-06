” الرئاسي” يبحث إجراءات ضمان سير الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي

بحث عضو المجلس الرئاسي الدكتور “محمد عماري زايد”، اليوم الثلاثاء مع وزير المواصلات “ميلاد معتوق”، الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة الأضرار التي تعرضت لها المرافق التابعة للوزارة جراء الاشتباكات في مدينة طرابلس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء العمل على ضمان استمرار تقديم الوزارة خدماتها للمواطنين بتسيير الملاحة الجوية بشكل طبيعي من خلال مطار معيتيقة.

