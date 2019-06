تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المدارس التابعة لمراقبة تعليم تاجوراء وبالتحديد مدارس” 24 ديسمبر / القلعة / تاجوراء الشعبية”.

وأطمأن جمعة خلال الزيارة علي انتظام الدراسة بالمدارس، والتقى عدد من الطلاب والمعلمين واستمع لملاحظاتهم.

